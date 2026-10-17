Horóscopo de hoy para Libra del 17 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Es posible que un familiar te demuestre su cariño regalándote un objeto de lujo o que inviertas una suma importante en redecorar tu casa. En el plano afectivo estarás más posesivo. Rodéate de objetos que te brinden placer y contribuyan a que te sientas más arraigado a tu ámbito privado.

Horóscopo de amor para Libra

Los demás se dan cuenta de lo irritable que pareces estar. No hay ninguna razón para hacer un drama sobre cosas que tienen tan pocas consecuencias, solo resultan en una animosidad innecesaria. Sientes que estás perdiendo el control, regana tu serenidad adoptando un enfoque sensato y llega a enfrentarte con tu mal humor potencial.

Horóscopo de dinero para Libra

Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending