Horóscopo de hoy para Libra del 17 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es posible que un familiar te demuestre su cariño regalándote un objeto de lujo o que inviertas una suma importante en redecorar tu casa. En el plano afectivo estarás más posesivo. Rodéate de objetos que te brinden placer y contribuyan a que te sientas más arraigado a tu ámbito privado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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