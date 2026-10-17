Horóscopo de hoy para Libra del 17 octubre de 2026

Es posible que un familiar te demuestre su cariño regalándote un objeto de lujo o que inviertas una suma importante en redecorar tu casa. En el plano afectivo estarás más posesivo. Rodéate de objetos que te brinden placer y contribuyan a que te sientas más arraigado a tu ámbito privado.

Horóscopo de amor para Libra Los demás se dan cuenta de lo irritable que pareces estar. No hay ninguna razón para hacer un drama sobre cosas que tienen tan pocas consecuencias, solo resultan en una animosidad innecesaria. Sientes que estás perdiendo el control, regana tu serenidad adoptando un enfoque sensato y llega a enfrentarte con tu mal humor potencial.

Horóscopo de dinero para Libra Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.