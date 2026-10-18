Horóscopo de hoy para Leo del 18 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Algunas programaciones negativas podrían jugarte malas pasadas en el área de la salud. Recuerda que la mente influye en nuestro bienestar, así que, si estás pesimista, busca una manera de revertir esta actitud. Consulta sobre la vitamina D, que ayuda a absorber el calcio.

Horóscopo de amor para Leo

Tus amigos se sorprenderán repetidamente por tu conducta actual. Estas particularmente quisquilloso y propenso a quejarte de la más pequeña razón lo que puede ocasionar una atmósfera tensa en tus relaciones personales. Se tan abierto y honesto como puedas y habla de tus sentimientos con las personas más cercanas a ti, para que entiendan porque te estas sintiendo tan tenso y que puedas hacer concesiones de acuerdo a ello.

Horóscopo de dinero para Leo

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraLeo

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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