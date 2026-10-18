Horóscopo de hoy para Leo del 18 octubre de 2026

Algunas programaciones negativas podrían jugarte malas pasadas en el área de la salud. Recuerda que la mente influye en nuestro bienestar, así que, si estás pesimista, busca una manera de revertir esta actitud. Consulta sobre la vitamina D, que ayuda a absorber el calcio.

Horóscopo de amor para Leo Tus amigos se sorprenderán repetidamente por tu conducta actual. Estas particularmente quisquilloso y propenso a quejarte de la más pequeña razón lo que puede ocasionar una atmósfera tensa en tus relaciones personales. Se tan abierto y honesto como puedas y habla de tus sentimientos con las personas más cercanas a ti, para que entiendan porque te estas sintiendo tan tenso y que puedas hacer concesiones de acuerdo a ello.

Horóscopo de dinero para Leo Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.