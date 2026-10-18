Horóscopo de hoy para Libra del 18 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Algunos sucesos del pasado que dejaron una huella indeleble en tu persona resurgirán con todo su peso. Tu pareja o tus amistades tal vez no se muestren muy consideradas y podrías sentirte un poco solitario. Tus heridas cicatrizarán si permaneces un tiempo en casa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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