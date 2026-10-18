Horóscopo de hoy para Libra del 18 octubre de 2026

Algunos sucesos del pasado que dejaron una huella indeleble en tu persona resurgirán con todo su peso. Tu pareja o tus amistades tal vez no se muestren muy consideradas y podrías sentirte un poco solitario. Tus heridas cicatrizarán si permaneces un tiempo en casa.

Horóscopo de amor para Libra Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Libra Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.