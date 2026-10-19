Horóscopo de hoy para Libra del 19 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 19 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La casa y la familia son áreas demasiado importantes porque te dan la base sobre la que edificas tu vida. Si tienes que tomar una decisión que influya en tu círculo privado, hazlo ahora. Enraí¬zate y fortalece tus cimientos, porque desde allí podrás sostener todo lo que estás construyendo.

Horóscopo de amor para Libra

Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Libra

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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