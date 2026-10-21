Horóscopo de hoy para Leo del 21 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es hora de vivir tus relaciones de pareja sin cargar con el drama del pasado. La innovación y la frescura serán tus aliadas en las nuevas historias de amor. Atrévete a romper con viejos patrones familiares y a participar de vínculos más ligeros, libres y auténticos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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