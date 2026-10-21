Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te encontrarás procesando algunas experiencias dolorosas del pasado que te han dejado un tanto herido. Para sanar, te recomiendo hablar con un amigo comprensivo y abierto, que esté dispuesto a escucharte sin juzgarte. La carga emocional se aliviará al compartir tus experiencias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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