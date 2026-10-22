Horóscopo de hoy para Libra del 22 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te darás cuenta de que la belleza es el reflejo de una buena salud, lo que te motivará a depurar tu organismo con una alimentación adecuada. Hidrátate bien y practica danza árabe o yoga kundalini regularmente para activar tu vientre. Estos hábitos te conectarán con la fluidez de la vida cotidiana.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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