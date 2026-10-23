Horóscopo de hoy para Libra del 23 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Incorpora a tu rutina la práctica de ejercicio y restaura tus energías tomando clases de baile o haciendo natación. Dedícate también a ordenar tu casa o lugar de trabajo. Podrías invertir en aceites esenciales terapéuticos para que tus ambientes cotidianos se vuelvan más saludables.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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