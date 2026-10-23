La TSA busca voluntarios para entrenar a sus perros en aeropuertos: cómo participar

Puedes ayudar a los equipos caninos actuando como un pasajero durante sus prácticas. La actividad requiere coordinación previa y suele durar entre dos y tres horas.

Un perro recorre la terminal junto a su guía mientras los pasajeros avanzan con sus maletas. Entre ellos puede haber una persona que participa en un ejercicio: su tarea es permitir que el equipo canino practique la detección en un entorno cotidiano.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA), cuenta con un programa de voluntarios que actúan como señuelos durante estos entrenamientos. La propuesta permite colaborar con la seguridad aeroportuaria sin ser entrenador profesional.

Qué hace un voluntario del programa canino de la TSA

El participante representa a un pasajero y puede llevar un elemento de entrenamiento proporcionado para el ejercicio. Mientras se desplaza de manera natural, el perro y su guía deben localizarlo mediante la detección de olores.

Las prácticas pueden desarrollarse en controles de seguridad, áreas de documentación y otras zonas de la terminal. La TSA señala que se planifican para mantener la seguridad y evitar interferencias con las operaciones del aeropuerto.

Quiénes pueden participar y cuánto tiempo requiere

Según la información general del programa, los voluntarios deben:

Tener 18 años o más .

. Sentirse cómodos cerca de perros.

Poder participar en actividades que impliquen permanecer sentados y desplazarse; también se admite a personas que utilizan silla de ruedas o scooter de movilidad.

La colaboración suele durar entre dos y tres horas. La agencia permite participar una vez cada 45 días para ayudar a mantener el realismo de los ejercicios. Los menores pueden acompañar a un adulto y tener una participación limitada, conforme a las indicaciones del programa.

Cómo solicitar participar

El punto de partida es el directorio oficial del Canine Decoy Program de la TSA, que permite buscar los contactos de los aeropuertos participantes. Consulta allí la disponibilidad y los pasos de inscripción.

En Seattle-Tacoma, por ejemplo, la convocatoria publicada por el equipo local solicita enviar un correo a SEA-TSA-K9@tsa.dhs.gov con nombre completo, teléfono celular y correo electrónico.

El equipo responde con las fechas y los horarios disponibles. Una vez confirmada la cita, envía instrucciones sobre vestimenta, estacionamiento y punto de encuentro. La publicación establece una edad mínima de 18 años.

Estos datos corresponden a Seattle: para otro aeropuerto, utiliza el contacto de su programa y confirma sus condiciones antes de trasladarte.

¿Cuánto paga la TSA por participar?

La convocatoria corresponde a una actividad voluntaria y no anuncia salario ni compensación económica. Antes de inscribirte, consulta al coordinador del aeropuerto si cubre el estacionamiento u otros gastos de traslado.

Por qué no debes acariciar a los perros de seguridad

Los perros de detección están trabajando. Aunque su apariencia invite a acercarse, hay que respetar las indicaciones del guía y los avisos de sus arneses, como “Do not pet”, que significa “No acariciar”. El aeropuerto de Charlotte recuerda que sus equipos caninos realizan labores de detección y llevan esa advertencia.

Tampoco deben confundirse con los perros de terapia que algunos aeropuertos reciben para acompañar a los viajeros. En Seattle, por ejemplo, el programa SEA Pups organiza interacciones con animales y voluntarios bajo pautas específicas.

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