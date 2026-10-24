Horóscopo de hoy para Leo del 24 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Necesitarás dejar atrás los temores para dar lugar a nuevas sensaciones. Hay misterios que solo pueden transitarse y descubrirse a través de la intuición. En la intimidad, déjate llevar y entrégate a la magia del sexo. En tu alcoba, además, lograrás zanjar algunas diferencias

Horóscopo de amor para Leo

Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Leo

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraLeo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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