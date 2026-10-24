Horóscopo de hoy para Libra del 24 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu cuerpo estará muy sensible a las energías del entorno. Por eso, si te sientes un poco tenso, prueba pequeños trucos que te ayudarán a disolver las malas vibras, como poner los pies en agua tibia con un poco de vinagre o colocar una pequeña fuente de agua en casa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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