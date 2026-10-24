Horóscopo de hoy para Libra del 24 octubre de 2026

Tu cuerpo estará muy sensible a las energías del entorno. Por eso, si te sientes un poco tenso, prueba pequeños trucos que te ayudarán a disolver las malas vibras, como poner los pies en agua tibia con un poco de vinagre o colocar una pequeña fuente de agua en casa.

Horóscopo de amor para Libra Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.