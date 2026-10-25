Horóscopo de hoy para Libra del 25 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el ámbito del amor, no te satisfará cualquiera que se muestre atraído por ti. Desearás que la persona a tu lado tenga un compromiso sostenido mediante acciones concretas. Si estás soltero, es posible que recibas una propuesta sólida de alguien con más experiencia en la vida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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