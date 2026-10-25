Horóscopo de hoy para Libra del 25 octubre de 2026

En el ámbito del amor, no te satisfará cualquiera que se muestre atraído por ti. Desearás que la persona a tu lado tenga un compromiso sostenido mediante acciones concretas. Si estás soltero, es posible que recibas una propuesta sólida de alguien con más experiencia en la vida.

Horóscopo de amor para Libra La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Libra El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.