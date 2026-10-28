Horóscopo de hoy para Libra del 28 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será un buen momento para deshacerte de todo aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Selecciona lo que ya no usas para luego regalarlo a alguien que lo necesite. Por otro lado, podrían surgir conflictos por herencias o temas financieros. Recuerda que tienes fundamentos para defender lo tuyo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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