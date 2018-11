Shania Twain al igual que Fergie se orinó arriba del escenario, delante de su público

En otra de sus aventuras cuenta que también terminó desnuda en el pasillo de un hotel...

Casi cualquier cantante que lleve el suficiente tiempo en activo tiene en su haber alguna anécdota vergonzosa sobre el escenario: desde caídas a inoportunos lapsus de memoria en medio de una canción y en algunos casos accidentes mucho más escatológicos.

La veterana artista Shania Twain pertenece a esa última categoría: al igual que le sucedió a su compañera de profesión Fergie en 2005, ella también sabe lo que es quedarse sin tiempo para ir al servicio antes de una actuación y acabar orinándose encima.

“Es cierto, me ha sucedido. Paso mucho tiempo sobre el escenario y sí, me he hecho pis delante del público. El espectáculo debe continuar, esa es la pura verdad”, ha reconocido a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live’.

A estas alturas la estrella ya parece haber superado cualquier bochorno que pudiera haber sentido en ese momento, sin duda gracias en gran parte a que ella supo reaccionar mejor que la antigua vocalista de los Black Eyed Peas y disimular como toda una profesional.

“Creo que fui muy lista, ¿sabes lo que hice? Me levanté de mi silla para cantar y fue entonces cuando me hice pis, pero tiré mi vaso de agua al suelo para disimular el charco que se había formado. ¡Tienes que seguir adelante!“, ha revelado la intérprete, que tuvo la suerte de que ese día había elegido ponerse una falda amplia que disimuló cualquier mancha que pudiera haberla delatado.

Por otra parte, ese no es el único momento ‘tierra trágame’ que ha vivido Shania Twain, ni probablemente el peor de todos ellos. En otra ocasión, la estrella country acabó desnuda en el pasillo de un hotel y sin la llave para entrar de nuevo en su cuarto.

“Estaba en Roma con mi marido y la habitación era muy pequeña. Me había ido a la cama desnuda y en medio de la noche me tuve que levantar para ir al baño y abrí la puerta equivocada. Era la del pasillo, y de pronto me encontré fuera dando golpes en la puerta para tratar de despertar a mi marido”, ha recordado divertida.