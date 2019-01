La serie animada ‘Family Guy’ prohibe chistes homofóbicos

El clima ha cambiado y la serie se adapta a los nuevos tiempos

Los productores de “Family Guy” informaron que eliminaran chistes sobre la comunidad gay de la serie, reportó Page Six.

Rich Appel y Alec Sulkin, productores, mencionaron que aunque la temática del programa es satírica, los chistes son políticamente incorrectos.

“Si pones un capítulo de 2005 o 2006 junto a uno de 2018 o 2019 encontrarás algunas diferencias“, dijo Sulikn, “estaba bien bromear y decir cosas en aquel entonces, pero entendemos que ahora no es aceptable“.

El otro productor, Appel, mencionó que durante los 20 años que el show lleva al aire, la sociedad ha cambiado, y que las modificaciones que llegarán al programa son porque ellos también han cambiado, no porque alguien se los haya pedido.

“La cultura cambia. No es nuestra reacción, ellos no nos dirán qué hacer, no. Nosotros hemos cambiado también. El clima es diferente, la cultura es diferente y nuestros puntos de vista son diferentes. Es la forma de la realidad que nos rodea ahora, así que pienso que debemos seguir y explorar otros caminos“, dijo.

El productor agregó que no lo ve como un acto de proselitismo hacia cierta ideología, por lo que espera que el público entienda la decisión.