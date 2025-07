Horóscopo: qué será de tu semana del 21 al 26 de julio de 2025

El horóscopo semanal del 21 al 26 de julio de 2025 le dice a cada signo cómo le irá en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Si hasta ahora no echó raíces, pronto encontrará con quien compartir sus sueños. En paz con el pasado y muy bien acompañado hoy.

DINERO: Espere un poco antes de encarar nuevos proyectos. Le irá bien, el secreto está en medir sus fuerzas con antelación.

CLAVE DE LA SEMANA: Celebre la llegada de la madurez y su serena alegría.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Tan impetuoso que el deseo puede cegarlo. Tal vez su pareja esté en un momento de confusión o incertidumbre; intente no forzar a los demás.

DINERO: Cumplirá con pasión sus objetivos y así alcanzará metas que creía imposibles. Buenos negocios a corto plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: Disfrute. Si tiene ahorros, use una parte para darse un gusto.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Nada del pasado afecta su perfecto presente. Venus en su signo atrae risas y esperanza. Le darán la felicidad que merece.

DINERO: Gana libertad de acción. Una vez que los demás conozcan sus deberes, usted podrá relajarse y dedicarse a crear.

CLAVE DE LA SEMANA: Mejor será desprenderse de personas ineficientes.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con tantas ganas de enamorarse que le costará ser objetivo con quien le guste. No se apure, el amor es una fruta que debe madurar.

DINERO: Tener gente a cargo no significa hacerse cargo de sus vidas. Mantenga una distancia prudencial y saludable.

CLAVE DE LA SEMANA: Es peligroso jugar siempre el rol del que comprende todo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: La armonía en la pareja le dará la fuerza que hace falta para salir adelante en una realidad muy exigente. Sin miedo a dependencias.

DINERO: Con apoyo para llevar adelante su tarea. Si encuentra quien lo asista bien, el negocio marchará sin trabas.

CLAVE DE LA SEMANA: No hace falta someter a nadie. Pruebe con el diálogo.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: No logra moverse con la libertad que necesita. Poca seguridad al decidir. Deje de sentirse en deuda, sáquese ese peso de encima.

DINERO: Aférrese a la rutina y, si hace algunos cambios en el camino, busque aliados con quienes compartir la responsabilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Anticipe los impedimentos. Un cambio de enfoque será superador.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tiempo de camaradería. Algunas parejas algo posesivas entran en crisis. Si su pareja y sus amigos no simpatizan, mejor evite reunirlos.

DINERO: Muy bien ubicado, tanto en las buenas como en las malas circunstancias. Gente difícil no lo saca de eje.

CLAVE DE LA SEMANA: No se puede pactar con Dios y con el diablo. Decídase.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Una pasajera melancolía lo lleva a buscar refugio en casa. A no quedarse solo, busque el apoyo de familia y amigos. Pronto repuntará.

DINERO: Administre su capital con inteligencia. Trabajará mucho y bien, pero habrá mil gastos. Guarde algo para después.

CLAVE DE LA SEMANA: Su capacidad de recuperación es prodigiosa; no tema al esfuerzo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Muy movilizado afectivamente y con tránsitos astrales altamente favorables para alimentar ilusiones. Evite dar un sí apresurado.

DINERO: Rodéese de gente capaz de asumir un compromiso. Acuerdos ventajosos con sus colegas para el mejor futuro de todos.

CLAVE DE LA SEMANA: Un sueño se hace realidad a fuerza de insistir. No desista.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Entre esperanzas y dudas. Si percibe que la tierra se mueve bajo sus pies, lo más indicado será dialogar mucho y propiciar más la unión.

DINERO: La realidad avanza demasiado rápido y debe responder. No basta con dar buen servicio, debe mejorar ya su oferta.

CLAVE DE LA SEMANA: El mayor riesgo del momento será el estatismo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Pese a los reclamos afectivos, usted se desplaza gratamente entre amigos y amores. Deje que lo cuiden, pero sepa guardar la distancia.

DINERO: Podría haber choques con personas que piden mucho, pero dan poco de sí mismas; lo fastidiarán. El resto será buena fortuna y ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada gana con ser el bueno de la película. En vez de complacer, haga lo que le conviene.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Nada de quedarse en casa lamentando un amor perdido. Bajones que se superan con actitud y renunciando a controlarlo todo. A serenarse.

DINERO: Mínimos embates económicos no consiguen debilitarlo. Haga su parte sin olvidar la solidaridad entre compañeros.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien está haciendo lo incorrecto, déjelo en evidencia.