Chiquis Rivera vs Frida Sofía: Lupe Esparza dice que ‘a lo mejor ya se traían ganas’

El líder de Bronco dice no tener "vela en el entierro"

Por defender a Lupe Esparza, Chiquis Rivera entró en polémica con Frida Sofía. Desde el evento de premios a las que ambas asistieron, la intérprete de “Animate y Verás” ha estado generando controversia con sus indirectas hacia la hija de Alejandra Guzmán.

Mientras las chicas siguen peleando en las redes sociales, el líder de Bronco pide que ya no lo involucren en el tema.

“Mujeres hermosas, aquí está todo bien. No tengo ninguna vela en este entierro“, dijo el artista ante las cámaras de “Suelta la Sopa”.

“Discúlpenme pero esto es así. Aquí me están esperando para algo que yo considero que no es muy importante, ni para ustedes, ni para mí”, agregó, refiriéndose a seguir hablando del tema. “Así son las redes sociales, el espectáculo es así. Es como un torrente que si estás cerca te salpica aunque tu no tengas vela en el entierro”.

Esparza dijo no conocer personalmente a Chiquis ni a su mamá Jenni Rivera, solo de coincidir en eventos como en Premios de la Radio.

“Eso se lo agradezco mucho”, dijo el cantante sobre Chiquis quien lo defendió a pesar de no conocerse. “No tuve ningún acercamiento con la familia Rivera. Con Jenni, que en paz descanse tampoco y con esta Chiquis tampoco”.

“Yo creo que a ella le salió espontáneo o a lo mejor ya se traían ganas, no sé. Son cosas de mujeres“, agregó. “Me sentí con mucha ternura lo que hizo la Chiquis“.