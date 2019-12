Gana $270,000 año pero sólo come arroz y frijoles para ahorrar

Además, cuando hace frío, se pone múltiples capas de ropa en lugar de encender la calefacción

¿Qué harías si ganaras $270,000 dólares al año? Seguramente vestirías muy bien, viajarías mucho y, sin duda, comerías en los mejores restaurantes de Nueva York. Sin embargo, esto no es lo hace Daniel, un abogado corporativo de 36 años que, a pesar de ganar esta buena suma de dinero, vive solamente de arroz y frijoles para ahorrar la mayor cantidad de dinero que pueda.

Además, Daniel –cuyo apellido no fue dado a conocer– no sólo economiza en lo que come, pues, aunque su empleo está en Manhattan, vive en Nueva Jersey para evitar pagar los impuestos de vivienda de la ciudad. También, sólo tiene un traje para cada día de la semana que va a la oficina y, cuando hace frío, prefiere ponerse múltiples capas de ropa en lugar de encender la calefacción.

Con todas estas estrategias de frugalidad, este hombre ha logrado ahorrar el 70% de su gran sueldo, lo que le ha ayudado a acumular más de $400,000 dólares hasta el momento. La parte más sorprendente, es que este gran logro le permitirá retirarse en sólo 3 años.

Vivir con poco, la clave del éxito

Daniel es parte de un nuevo movimiento conocido como ‘Independencia financiera, jubilación anticipada’ (FIRE, por sus siglas en inglés), en donde otras personas con sueldos de seis cifras como él, tienen objetivos de ahorro similares y llegan a prohibirse a ellos mismos comprar bebidas en la calle o se imponen a usar un mismo par de zapatos hasta que literalmente se deshagan en sus pies.

El movimiento FIRE promueve la frugalidad como la clave para construir riqueza y lograr que las personas se jubilen de manera anticipada en tiempo récord.

Y aunque este sistema pareciera ser extremo, en realidad parece ser muy efectivo, ya que Sarah Stanley Fallaw, escritora del libro “The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth” –en donde encuestó a más de 600 millonarios en EEUU para saber cómo se hicieron ricos– descubrió que las personas que llegan a tener una gran suma de dinero suelen ahorrar mucho, gastar poco y a pegarse a un rígido presupuesto, por lo que estas tácticas de ahorro, como comer sólo frijoles y arroz.

