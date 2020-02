Uriel Antuna reaccionó tras las fuertes críticas por sus fallas ante Cruz Azul

El delantero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram

Luego de la actuación que tuvo en el juego ante Cruz Azul, el jugador de las Chivas, Uriel Antuna, fue severamente juzgado por los aficionados del Rebaño en redes sociales, quienes utilizaron el hashtag #FueraAntuna, para pedir su salida del equipo, tras las múltiples ocasiones de gol que desperdició en el partido ante la Máquina.

Abucheos para Uriel Antuna cuando toca el balón pic.twitter.com/as0aoofvSX — Alberto Ávalos (@Betto_Avalos) February 16, 2020

Un día después del partido, Antuna apareció en redes sociales y en su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que aparece de rodillas y gritando hacia el cielo, acompañada de este mensaje: “ Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Josué 1:9. Me verás caer y levantarme muchas veces, pero jamás me verás rendirme”, escribió el jugador de 22 años.

Tras el partido, el técnico del cuadro rojiblanco, Luis Fernando Tena, así como varios de sus compañeros como Alexis Vega y Fernando Beltrán, hablaron ante los medios y defendieron a Antuna, señalando que tendrá el respaldo total de todo el equipo.