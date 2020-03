Nacho Trelles no pudo cumplir su deseo de dirigir a las Chivas

El fallecido entrenador hizo historia con Cruz Azul y la Selección Mexicana

Don Nacho Trelles dejó este mundo el pasado 25 de marzo dejando un legado difícil de superar en el futbol mexicano, no solo instauró récords como ser el técnico más exitoso con 22 títulos oficiales nacionales e internacionales, también fue quien más partidos dirigió a la Selección Mexicana (117) y el que consiguió la primera victoria en una Copa del Mundo (Chile 62′ ante Checoslovaquia)

¡Felices 103 años a

🇲🇽 Don Ignacio Trelles! 😙💨🎂 🎩 El legendario entrenador mexicano estuvo en el banquillo del Tri en tres Copas Mundiales y dirigió en dos Juegos Olímpicos. ⭐️ @miseleccionmx pic.twitter.com/BJIJAcEIck — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 31, 2019

Trelles dirigió a 10 equipos, entre ellos América y Cruz Azul, pero a pesar de su exitosa carrera se quedó con una cuenta pendiente, ser técnico de las Chivas.

En entrevista para el diario Esto de México en el 2015, Don Nacho comentó que le hubiera gustado ser parte de la historia del Rebaño, pero nunca le dieron la oportunidad.

“Nunca supe por qué no me dieron la oportunidad. Desde luego que me hubiera gustado, claro, era un equipo que todos querían entrenar, todo el mundo. Nunca supe por qué no me tomaron en cuenta, nunca supe”, declaró la leyenda mexicana.

Trelles era originario de Guadalajara, Jalisco, por lo que le provocaba ilusión dirigir al equipo de su ciudad, sin embargo, el único club de la zona que pudo entrenar fue la U de G.