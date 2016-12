Fifth Harmony contraataca declaraciones de Camila Cabello

Las chicas de la banda querían que Camila se quedará por un disco más

Fifth Harmony ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció la repentina salida de Camila Cabello. La agrupación inicialmente dijo que la noticia fue sorpresiva, pero la integrante dijo que todas las chicas ya sabían de sus intenciones. Ahora, un nuevo comunicado contraataca esa versión.

En la cuenta oficial del exitoso grupo musical se publicó una nueva carta a los fans de las chicas en donde dejan claro que Cabello abandonó el grupo a pesar de las suplicas de quedarse por al menos un disco más.

“Sabemos que están dolidos y confundidos, nosotras también. Sabemos que quieren respuestas y ustedes se las merecen, ya que son parte de este grupo así como nosotras cuatro”, dice la carta escrita por Ally, Dinah, Lauren y Normani.

“Durante algunos meses hemos hecho el esfuerzo de sentarnos y hablar sobre el futuro de Fifth Harmony on Camila. Hemos intentado desde hace ya un año y medio [desde su primer proyecto como solista] comunicarnos con ella y su equipo sobre las razones que sentíamos que Fifth Harmony merecía un disco más de su tiempo, tras el éxito de este año”.

“Hemos querido hacer reuniones del grupo, a las que ella se ha negado, pedimos a LA Reid y a la disquera para que se involucraran y de nuevo, se negó. Inclusive, buscamos terapia grupal, a la que ella nunca llegó. Entonces no, después de meses de rechazo de ella y su equipo, estas supuestas conversaciones largas, nunca sucedieron, aunque las habíamos pedido. Intentamos mantener el grupo vivo como cinco y queremos ser bien claras que esos esfuerzos no fueron mutuos.”

“A mediados de noviembre nos informaron por medio de su representante que Camila se iba del grupo. En aquel entonces nos informaron que el 18 de diciembre sería su última presentación con Fifth Harmony”.

El grupo continua diciendo que les hubiera gustado que las cosas se hubieran manejado de una manera distinta y le desean lo mejor a Camila aunque se encuentran tristes.

Las chicas finalizan diciendo que ellas intentaron mantener el quinteto junto pero no se pudieron arreglar las cosas. También agregaron que seguirán como cuarteto gracias al amor y devoción de sus seguidores, los Harmonizers.