¡Jennifer López ‘rechaza’ concierto por el que cobraría un millón de dólares!

Mira cuáles fueron sus razones

La polifacética Jennifer López no ha tenido reparo alguno a la hora de aliviar su agenda labora de cara a las fiestas navideñas para poder dedicar más tiempo a sus hijos Max y Emme (8), ya que ahora ha revelado a través de un comunicado que finalmente no protagonizará la multitudinaria fiesta que organizará el exclusivo club E11even de Miami con motivo de la Nochevieja, rechazando así ofrecer un concierto que le habría reportado un millón de dólares.

“Citando razones personales y familiares, el mánager de Jennifer López, Benny Medina, se ha encargado de suspender su aparición en Miami para festejar la Nochevieja. Teniendo en cuenta que ya asistió al mismo evento el año pasado, tanto la artista como su agente esperan encontrar una fecha cercana en la que ubicar su espectáculo en el E11even”, reza el anuncio facilitado a la prensa por parte de sus portavoces.

No debería resultar especialmente sorprendente que la diva de El Bronx quiera emplear los escasos días libres que tiene por delante a lo largo de las próximas semanas para dedicarse enteramente a los suyos, teniendo en cuenta que recientemente añadía nuevas fechas a su residencia de conciertos en Las Vegas, extendiendo así su presencia en la ciudad del juego hasta finales del año que viene.

I felt Gods light shining down on me tonight!!! Thank you Lord for getting me thru this show and every moment of my life. Thank you to my fans for always posting the most amazing pics! #LOVE #ALLIHAVE #jlovegas #weinthistogether Una foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 1:50 PST

Por si eso no fuera suficiente, en su agenda de compromisos para 2017 también se encuentra la grabación de la tercera temporada de la serie policiaca ‘Shades of Blue’, así como nuevos proyectos profesionales que consolidarán finalmente su estatus de estrella televisiva: un nuevo papel de jueza en el concurso de baile ‘World of Dance’ que prepara la cadena NBC y la recreación del musical ‘Bye Bye Birdie’ que emitirá el mismo canal en riguroso directo dentro de unos meses.

Asimismo, Jennifer sigue adentrándose con frecuencia en el estudio de grabación junto a su exmarido Marc Anthony para dar los últimos retoques al que será su próximo álbum de estudio, una colección de canciones interpretadas íntegramente en español.