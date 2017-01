El furor de los argentinos en México: quiénes son los jugadores y técnicos en la liga azteca

Hubo un crecimiento sostenido de fútbolistas que eligen el certamen mexicano como destino futbolístico; el listado de los 72 apellidos, que pueden ser más...

Pasaron sólo 12 días de la Navidad que tuvo a Nahuel Guzmán como el hombre de la tapa. La figura de una final entre Tigres, con Lucas Zelarayán, Ismael Sosa, Guido Pizarro y Damián Alvarez, y América, con Paolo Goltz, Rubens Sambueza, Silvio Romero y el entrenador Ricardo La Volpe. El arquero rosarino atajó tres penales y le dio a su equipo el título de campeón del torneo Apertura. Un festejo con claros guiños albicelestes. A menos de dos semanas de aquel encuentro, los 72 argentinos que competirán en el Clausura marcan un crecimiento sostenido de futbolistas que eligen México como destino futbolístico.

No sólo mejoró el nivel de juego y creció la exigencia: los equipos son cada vez más competitivos y cada temporada se maneja más dinero, tanto en traspasos como en contratos. La liga mexicana se está convirtiendo en la nueva meca futbolística en este lado del mundo. Se incrementa la cantidad y calidad de jugadores y su nivel tiene cada vez menos que envidiarle al de nuestro fútbol.

Atrás del peruano Raul Ruidíaz y del colombiano Dayro Moreno, con 11 goles, la lista de máximos artilleros del Apertura se pintó de celeste y blanco. Silvio Romero (América) y Rogelio Funes Mori (Monterrey), Mauro Boselli (León), con 10, y Franco Jara (Pachuca), autor de nueve tantos, completaron los primeros puestos. Goles que emigran de sur a norte del continente.

Los 72 argentinos, entre jugadores y entrenadores, que competirán en el torneo que comenzará hoy, con el duelo entre Veracruz y Querétaro, serán 11 más que los que jugaron en el pasado torneo Apertura y 38 más que los que participaron en el Clausura 2016.

Una de las caras nuevas que tendrá esta edición será la de Gabriel Esparza, ex delantero de San Lorenzo y Temperley, en Puebla. Equipo que puede aumentar el número de argentinos si finalmente arregla con Federico González, ex Independiente, Atlético de Rafaela y Tigre. Un apellido con peso que regresa al fútbol mexicano es el de Lavallén: Federico, hijo de Pablo, dejó las inferiores de River para sumarse a las divisiones juveniles de Atlas. Nacido en Guadalajara, cuando su padre jugaba en los Zorros, su sueño es el de vestir la camiseta de la selección de México.

Aunque una de las transferencias que provocó más ruido en el mercado de pases se dio puertas adentro: Agustín Marchesín (ex Lanús), de Santos Laguna a América. Fue una operación que movió varios millones de dólares y que tuvo hasta un pedido de disculpas obligado. Marchesín había declarado en abril de 2016: “No sería jugador del América”. En diciembre, cuando se cerró el pase, tuvo que salir a explicar que va a entregar todo por la camiseta de las Águilas.

De la final en Navidad al regreso en Reyes, la pelota vuelve rodar en suelo mexicano y tendrá una fecha que no se completará este fin de semana. La primera jornada no contará con los 18 equipos participantes. Sucede que el partido entre Jaguares de Chiapas y el subcampeón América fue postergado por las autoridades de la liga para darle una semana de descanso más al conjunto dirigido por La Volpe, debido a su participación en el Mundial de Clubes de Japón, donde quedó eliminado en semifinales, en manos de Real Madrid. Suerte con la que no pudo contar el campeón Tigres, que no recibió el permiso para postergar su partido, y se prepara para iniciar la defensa del título con un equipo sub-20, ya que el plantel sigue de vacaciones.

La tercera fecha marcará uno de los duelos estelares del torneo, cuando Tigres y América reediten la final que jugaron el 25 de diciembre. Ambos clubes se enfrentaron en tres finales en los últimos dos años, de las que América ganó dos y perdió la última. El clásico nacional quedará reservado para la fecha siete, cuando las Chivas de Guadalajara, con Matías Almeyda al frente del rebaño sagrado, reciban a América. La transmisión del partido que enfrenta a los clubes más ganadores del país será, por primera vez, sólo por Internet.

El sistema de competencia

Los primeros ocho equipos en la clasificación accederán a los cuartos de final, donde se enfrentarán a ida y vuelta. La ventaja será para quienes se ubiquen en las primeras cuatro posiciones de la tabla, ya que cerrarán su serie jugando de local.

Al final del torneo, que culminará la última semana de mayo, se conocerá el nuevo campeón y se definirá el único descenso. El equipo con el peor promedio de puntos en las últimas tres temporadas dejará su lugar al vencedor del Ascenso MX, la segunda división azteca.

A continuación, un repaso de los argentinos que integran los planteles de los distintos equipos del fútbol azteca:

América: Ricardo Lavolpe (DT), Agustín Marchesín, Paolo Goltz y Silvio Romero.

Atlas: Oscar Ustari y Matías Alustiza.

Chiapas: Federico Crivelli y Jonathan Fabbro.

Chivas: Matías Almeyda (DT).

Cruz Azul: Christian Giménez, Julián Velásquez, Gabriel Peñalba y Ariel Rojas.

León: Javier Torrente (DT), Guillermo Burdisso, Mauro Boselli, Maximiliano Moralez, Germán Cano y Diego Novaretti.

Monterrey: Antonio Mohamed (DT), José María Basanta, Rogelio Funes Mori, Nicolás Sánchez y Jonatan Cristaldo.

Morelia: Pablo Marini (DT), Facundo Erpen y Emanuel Loeschbor.

Necaxa: Marcelo Barovero, Fernando Meza, Jonás Aguirre, Claudio Riaño, Maximiliano Barreiro y Fabián Espíndola.

Pachuca: Rubén Botta y Franco Jara.

Puebla: Ricardo Valiño (DT), Alexis Canelo, Damián Schmidt, Iván Centurión, Gabriel Esparza y Cristian Campestrini.

Querétaro: Neri Cardozo, Juan Forlín, Miguel Ángel Martínez, Emanuel Villa y Nery Domínguez.

Santos Laguna: Emiliano Armenteros, Carlos Izquierdoz y Julio Furch.

Tigres: Nahuel Guzmán, Damián Álvarez, Guido Pizarro y Ismael Sosa.

Tijuana: Ignacio Malcorra, Milton Caraglio, Juan Manuel Lucero, Damián Pérez y Emanuel Aguilera.

Toluca: Hernán Cristante (DT), Gabriel Hauche, Jesús Méndez, Rubens Sambueza, Pablo Barrientos y Enrique Triverio.

Veracruz: Martín Bravo, Daniel Villalba, Cristian Pellerano, Cristian Erbes, Rodrigo Noya, Matías Cahais, Luis Ojeda y Lucas Rodríguez.