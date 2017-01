Jorge Ramos: Desmienten que salga de Univision

Te contamos todo lo que está pasando dentro de la cadena

En el show de radio de Flor Rubio, ‘Fórmula Espectacular’, en radio Fórmula, en México, se afirmó que Jorge Ramos saldría de Univision, o por lo menos dejaría de ser la cara de los noticieros luego de que asuma Donald Trump la presidencia.

Rafael Martínez, esposo de Flor Rubio, colaborador de su show, además de los noticieros de Radio Fórmula, aseguró tener información de que Ramos, luego de que el presidente y director ejecutivo de Univision, Randy Falcon, tuviera una reunión con Trump, y basado en el altercado que tuvieron el periodista y el republicano durante la campaña, habrían tomado la decisión de separarlo.

Sin embargo, nos comunicamos con un alto ejecutivo de la cadena, quien desmintió rotundamente esta información asegurando que no tiene ningún fundamento.

Jorge Ramos no ha sido el único periodista que se ha enfrentado al futuro presidente durante su campaña, sin embargo, el mexicano habría tomado la bandera de cuestionarlo directamente, algo que muchos le criticaron, y dejaron en tela de juicio su falta de objetividad.

En una entrevista que dio en la Feria del Libro de Miami, Ramos aclaró su actitud explicando lo siguiente:

“Cuando hay casos de racismo, discriminación, corrupción, dictaduras o violaciones a los derechos humanos, estamos obligados a tomar posición. A mí no me contrataron para sostener un micrófono o ser una grabadora, me contrataron para cuestionar a los que tienen el poder, y en este caso me tocó enfrentar de diferentes maneras a Donald Trump”.

Por lo tanto, y basado en nuestra fuente en Univision, Jorge Ramos seguirá no solo en la cadena, sino también al frente de los noticieros junto a María Elena Salinas.