JC Chávez recomienda a su hijo ponerle ‘muchos hue…’ para vencer al “Canelo”

La leyenda del boxeo habla del próximo combate entre su hijo y "Canelo" Álvarez y pronostica que podría haber un nuevo "gran" campeón mexicano

Luego de pactarse una de las peleas más esperadas del años entre Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez, la leyenda JC Chávez opinó al respecto y entre otras cosas, aconsejó a su hijo ponerle disciplina, fortaleza, inteligencia, boxeo y “muchos hue…”.

Chávez papá se mostró contento y satisfecho porque se haya pactado este emocionante combate, que ya le está dando la vuelta al mundo, y aseguró que nada es imposible pues Jr. puede vencer al “Canelo” si así lo dispone.

“Todo depende de él, depende de su mentalidad cómo esté, que haga las cosas bien, no dudo que si Julio hace las cosas como deben de ser, no dudo que le va a ganar a Canelo, no dudo que va a ganar la pelea”, dijo Julio César Chávez, en entrevista con ESPN.

Chávez dijo que estará apoyando a su hijo en la preparación rumbo a esta pelea, siempre y cuando se lo permita, pues no quiere crear ningún tipo de presión con miras al combate.

Con relación al peso de JC Chávez Jr., su padre reconoció que podría ser perjudicial si no se cuida, pero aseguró que puede dar las 160 libras, por lo que no duda que le vaya a dar batalla al “Canelo” Álvarez.

“Canelo lógicamente va a subir fuerte y rápido porque no va a batallar para dar ese peso, va a ir cómodo en todos los aspectos, pero a la hora de la pelea el más fuerte va a ser definitivamente Julio si no batalla para dar el peso”, agregó el experto boxeador ya retirado.

Finalmente, Julio César Chávez aseguró que el 6 de mayo, los aficionados serán testigos del próximo gran campeón mexicano.