Este es el sueño más grande que tiene Chicharito

A pesar de haber jugador en Europa y en equipos importantes, hay algo pendiente en su carrera que desea concretar el delantero mexicano

Chicharito Hernández se ha convertido en uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano de toda la historia debido a su calidad en la cancha, lo cual le ha llevado a jugar en grandes equipos como Manchester United y Real Madrid.

Quien conoce a Javier destacan que el delantero del Bayer Leverkusen tiene una mentalidad distinta al resto de los jugadores del país, lo cual ha contribuido, en gran parte, a que haya podido cosechar un sinfín de éxitos a tan corta edad.

Sin embargo, en una entrevista que otorgó recientemente a la cadena BeIn sports, Chicharito fue sincero y dijo que aún le falta cumplir su más grande sueño como futbolista profesional.

“Uno de mis más grandes sueños es ser campeón del mundo y no me avergüenzo. Y si se ríen o no, me da exactamente igual, porque yo quiero ser campeón del mundo”, comentó.

“Yo quiero llegar a ver a mi país siendo campeón del mundo. Es algo que soñé desde niño cuando me despertaba en las madrugadas viendo el mundial de Corea-Japón 2002, cuando lo veía en la tarde saliendo de la escuela el mundial de Alemania”, agregó.

“Hay que desearle lo mejor a los que son mexicanos. Da igual si juega el jugador de América, de Chivas o el entrenador que te gusta o no te gusta, hay que apoyar, es tu país. Si México gana, todo el país gana”, concluyó.