Una asociación femenina de Glendale crea conciencia sobre el tráfico de personas

Mediante la exhibición gratuita de un filme esperan llamar la atención sobre esta dura realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo

En su esfuerzo por defender los derechos de la mujer, la asociación Soroptimist International de Glendale lleva años organizando eventos para concienciar sobre los problemas que afrontan mujeres y niñas y poniendo en marcha programas destinados a ayudar a las más desfavorecidas.

Su última denuncia se centra en el terrible problema del tráfico humano, sobre el que quieren arrojar luz con la proyección del filme Sold, basado en las historias reales de las víctimas de la trata de personas.

La cinta fue estrenada en 2014, dirigida por el ganador de un Óscar Jeffrey D. Brown y producida por la también laureada por la Academia Emma Thompson, está basada en la novela del mismo nombre de Patricia McCormick y narra los esfuerzos de una niña nepalí de 13 años vendida a un burdel en la India por escapar de la esclavitud sexual.

La película se exhibirá el próximo 20 de enero en la Brand Library and Art Center, en el 1601 de West Mountain Street, Glendale. El evento se inaugurará con una recepción a las 6:00 p.m., y el filme comenzará a las 7:00 p.m.

La Commission on the Status of Women de Glendale colaborará en la proyección con SI Glendale.

La entrada es gratuita, pero se aceptan donaciones que irán destinadas a la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y la Trata (CAST, por sus siglas en inglés) basada en Los Ángeles.

SI Glendale se fundó en abril de 1943 y actualmente cuenta con unas 50 voluntarias. Es la división regional de la organización Soroptimist International, con más de 76,000 voluntarias a lo largo de más de 120 países y la única asociación al servicio de las mujeres con estatus de consultora para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por su reconocida autoridad en los problemas que impactan a este colectivo.