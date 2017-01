Estudiantes se preparan para salir de clases este jueves y viernes en protesta contra Trump

LAUSD promueve 'Día de Unidad' este viernes 20 de enero

Mientras grupos estudiantiles se alistan para salir de clases y protestar cuando Donald Trump asuma la presidente este viernes, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está promoviendo involucrar a sus alumnos de manera cívica en lo que han denominado “Día de Unidad 2017”.

El Distrito anunció que ha creado una serie de planes instructivos, actividades y otros recursos para que los alumnos “se expresen a sí mismos e intercambien ideas en clases y durante horas fuera de clase”.

Estos recursos van dirigidos a los estudiantes de secundaria, pero también se pueden usar en otros niveles como parte del proceso de involucramiento cívico. Estas actividades pueden incluir bailes, la creación de afiches y círculos de diálogo. Las lecciones pueden enfocarse en temas del medio ambiente, sociales y humitarios.

“Esperamos que nuestros estudiantes tomen ventaja de estas lecciones, discusiones y otras actividades del Día de Unidad que les permitirán participar en el proceso cívico durante el día de instrucción”, indicó la superintendente del LAUSD, Michelle King. “Queremos que los estudiantes sientan que son parte de su escuela, su comunidad y su país”.

Protestas estudiantiles

Pero varias acciones estudiantiles ya se planean para este jueves y viernes.

Maricruz López, del grupo BAMN (By Any Means Necessary), dijo que este jueves planean salirse de clases a la hora del almuerzo en la secundaria Jordan del sur de Los Ángeles y marchar hacia escuelas cercanas para invitar a más alumnos a hacer lo mismo.

Lo mismo planean hacer el viernes.

“Estamos protestando contra Donald Trump. Creemos que él debe irse y también lo hacemos para defender a los estudiantes DACA”, dijo López.