Julio Preciado sufre trombosis en una de sus piernas

Buenas tardes, desgraciadamente por motivos de salud no podré presentarme este sábado 21 de Enero en Sain Alto, Zacatecas donde tenía la fecha programada, les ofrezco una disculpa y espero primero Dios estarles cantando muy pronto.

A photo posted by Julio Preciado (@juliopreciado_) on Jan 17, 2017 at 4:54pm PST