Hermandad Mexicana de Van Nuys cierra oficinas en apoyo a boicot

frente a la oficina reparten guías sobre qué hacer en caso de una redada

Alrededor de una docena de personas se reunieron el jueves por la mañana en la esquina de las calles Van Nuys y Blythe en el Valle de San Fernando para demostrar apoyo al boicot de “Un Día sin Inmigrantes” que se esta llevando a cabo en diferentes ciudades de la nación.

La nicaragüense Marisa de La Vega, quien llegó desde Las Vegas, dijo que apoya a todos los inmigrantes que son honestos y trabajan todos los días, pero el gobierno los hacen sentir “delincuentes”.

“Yo veo como esta gente está sufriendo. El 14 de febrero vi como los cocineros del restaurante tenían miedo de sonreír y tomarse una foto porque se sienten criminalizados”, dijo De la Vega.

“Mi plan por hoy es apoyar al 100% a nuestros latinos. No comprar, no consumir y concientizar a la gente”, dijo la estudiante de maestra en Las Vegas.

Pese a que el movimiento convoca a las personas a no trabajar, no llevar a los niños a las escuelas y no consumir productos para afectar a la economía nacional, la activista Gloria Saucedo dijo que no significa que las personas deberían quedarse en casa callados.

Ella con un grupo de voluntarios de Hermandad Mexicana Transnacional, repartieron tarjetas de información para que las personas inmigrantes conozcan sus derechos.

“Tenemos que salir a la comunidad y enseñarles sus derechos constitucionales de no abrir la puerta si inmigración llega a su casa”, dijo Saucedo.

Saucedo leyó en parte la tarjeta que dice, “No voy a abrir la puerta, me voy a acatar a la enmienda 4 y 5 de la constitución. Tengo derechos a no hablar y no abrir la puerta si no tienen una orden judicial”.

Adicionalmente, la tarjeta tiene un número de teléfono del comité de defensa donde pueden comunicarse con Hermandad Mexicana para que los asesoren con una defensa legal.

Saucedo dijo que las personas deben pasar por debajo de la puerta esa tarjeta si inmigración llega a sus casas, previniendo así una posible detención.

Espectadores interesados y desinteresados

Las personas que pasaban por la calle dijeron que estaban de acuerdo a que las personas se manifiesten por sus derechos.

“Es una forma de que ellos pueden decir lo que sienten; que no están felices con lo que esta pasando”, dijo Esmeralda Fuentes, quien pasaba junto a su hijo Elijah de un año de edad.

Jorge Sánchez, quien apoyó la manifestación, dijo que este movimiento beneficia a todos los inmigrantes, pero sobre todo a aquellos, que como él, no tienen documentos legales. “Tenemos que luchar por nosotros mismos haciendo las cosas bien”, aseveró.

Sánchez, quien descansó este día, dijo que le llama la atención que mucha gente se desinteresa por el tema.

“Tu paisano es tu peor enemigo”, dijo. “Yo he platicado con varios y dicen que no les importa”, explicó, refiriéndose a acciones a favor de los inmigrantes.

Otras manifestaciones

Las manifestaciones continuaran todo el día con negocios cerrados y otras protestas en Los Ángeles. En Boyle Heights a partir de las 5 p.m. la Organización Servicio Comunitario (CSO) estará frente a la Plaza del Mariachi con activistas quienes se unen al movimiento de Un Día Sin Inmigrantes.

El mitin pedirá a Trump que pare las detenciones de inmigración así como el racismo en contra de los inmigrantes, latinos y musulmanes.