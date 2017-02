Terremotos se avecinan sobre la república futbolística

Sábado 25 de febrero

La joven república está a punto de ser sacudida por un terremoto

¿A poco no está de lujo ese título? Y no, no nos referimos a la democracia estadounidense soportando los embates del nuevo y beligerante gobierno republicano, sino a la República de Sacramento, equipo de futbol soccer formado en 2012, campeón de la USL en su primer año de juego en 2014 y equipo afiliado a los Earthquakes de San José. Estas dos escuadras se enfrentarán en la cancha del Avaya un poco antes del inicio de temporada regular. Sacramento iniciará hostilidades el domingo 26 de marzo frente a la sucursal de los Sounders de Seattle, mientras que San José hará lo propio vs… ya les diremos aquí la semana que viene. Sacramento Republic vs San José Earthquakes, sábado 25 de febrero, 2 pm. Boletos en Avaya Stadium, o en sjearthquakes.com.

Domingo 5 de marzo

La Carrera 408 de San José

Esta es la primera de las carreras que se celebran a lo largo de las principales ciudades del Área de la Bahía, siendo las otras dos San Francisco y Oakland. El número 408 es el área telefónica que identifica a San José. La competencia se realizará por sexto año consecutivo y el recorrido inicia en el SAP Center, pasando por el downtown de San José, por el jardín de las Rosas, el distrito de negocios de Alameda y culmina en la explanada de Santana Row, donde una gran fiesta estará esperando a los competidores que terminen el recorrido. También habrá competencias para niños y actividades para ellos al final del evento. Son aproximadamente 8 kilómetros, casi 5 millas de longitud. Diviértete ejercitándote, inscribiéndote a la Carrera 408. La primera ola de competidores saldrá a las 8 am, el domingo 5 de marzo, desde el SAP Center. Detalles y registros en run408k.com.

Jueves 30 de marzo

Duelo de preparación entre Gigantes y Atléticos

¿Se han dado cuenta que ya son dos los píchers que saliendo de los Gigantes se van para los Dodgers? Primero fue Brian Wilson, quien después de ser el emblema de los de negro y naranja durante la Serie Mundial de 2010 decayó en nivel por un par de operaciones en el brazo y finalmente terminó en la ciudad de Los Ángeles. Ahora, Sergio Romo, eterno cerrador de San Francisco, también ha decidido irse al sur californiano, después de que la Bahía prescindiera de sus servicios. Y no es por amarrar navajas, pero ya que los Dodgers son el archirrival de los Gigantes, es de notarse ¿no lo creen? En otras noticias, después de sus juegos de preparación en Arizona, los Gigantes sostienen algunos duelos de pretemporada con sus rivales del otro lado de la Bahía, los Atléticos de Oakland. Esta vez se enfrentarán en tres ocasiones, chocando en AT&T Park el jueves 30 de marzo y el viernes 31 a las 7:15 pm, y el sábado 1 de abril a las 12:05 pm en el Coliseum de Oakland. Boletos y detalles en sfgiants.com y en oakland.athletics.mlb.com.