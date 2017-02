Chivas TV está en pláticas con la plataforma líder en streaming

"Para el mexicano importan las Chivas y la Virgen de Guadalupe" dijo José Luis Higuera, quien habló también de las nuevas opciones de transmisión de su señal

José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife Chivas, afirmó que tienen bien planeado el futuro de las trasmisiones del equipo.

“Difícilmente Chivas regresará a la televisión abierta, es un modelo que ya no funciona“, dijo Higuera en el marco del Sport Innovation Summit.

“Chivas genera alrededor de 80, 90 millones de dólares al año, sin contar derechos de televisión. Nosotros vendemos más de un millón de playeras. Nos hemos sentado a negociar con Netflix para los derechos de ChivasTV“, afirmó.

De acuerdo al directivo, los mercados de Asia y Europa son su siguiente meta.

“En China entienden qué es Chivas. La idea es ir a jugar en un momento que no sea pretemporada.

“Para el mexicano importan las Chivas y la Virgen de Guadalupe. Ya somos el más grande, aunque a varios les duela”, sentenció Higuera.

Para los usuarios que pidieron el Chivas vs. América por Claro Video y que tuvieron problemas con la transmisión, el siguiente partido del Rebaño lo verán gratis.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, Arturo Elías Ayub, directivo de América Móvil y Telmex. “Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el prox partido Chivas Vs. Toluca“, se lee en la cuenta del empresario mexicano.

Almeyda, la preparación y… Maradona

Ayer, Matías Almeyda, DT del Rebaño, habló sobre la contundencia, tema que se le ha complicado a su equipo.

“Hemos progresado bastante, y como entrenador les voy a decir que el día que mi equipo no ocasione opciones de gol me preocuparé, porque la contundencia es algo que además de trabajarse, deben tener tranquilidad los jugadores, confianza y son momentos, pero vamos creciendo“, aseguró.

Almeyda comentó que si muchos futbolistas empiezan a creer que pueden entrenar poco y después rendir al máximo en los partidos, como lo hacia Maradona, “el futbol se va a llenar de gordos”.