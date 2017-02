Julio César Chávez Jr. “tiró un golpe” a Donald Trump

El púgil mexicano aclaró por qué tiene una foto junto al presidente de EEUU en su cuenta de Twitter y habló sobre si existe una amistad o no

Hace unos días cuestionamos en este diario el por qué Julio César Chávez Jr. mantenía una fotografía junto al presidente de los Estados Unidos Donald Trump en su cuenta de Twitter como fondo, dado el discurso antiinmigrante del mandatario sobre todo en contra de los mexicanos. El cuestionamiento se dispersó por varios sitios de noticias y finalmente llegó a oídos del protagonista.

El sinaloense llegó ayer a la ciudad de Los Ángeles, la mayor concentración de mexicanos en Estados Unidos, para promover junto a Saúl “Canelo” Álvarez su pelea del 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Al preguntarle por qué mantenía la imagen junto Trump, Chávez Jr. lanzó un “gancho al hígado” del mandatario, resaltando que no es su amigo.

“Esa foto la tengo con la finalidad de que entienda que yo, estando detrás de él durante esa pelea, no hubo nada, no pasó nada, no le dije nada, no le falté al respeto y que los mexicanos somos buenas personas. Porque, en ese sentido, no tiene nada qué ver la nacionalidad, sino la clase de mentalidad que tengas”, dijo Chávez Jr. en la Plaza México de Los Ángeles, a donde acudieron, según Golden Boy Promotions, miles de fanáticos para ver frente a frente a sus ídolos.

Antes, el hijo de la leyenda había visitado las instalaciones de ESPN para una entrevista en la que pidió que Trump se retractara de lo dicho en contra de los mexicanos.

“Yo quisiera que él se retractara un poco de sus palabras, porque considero que ha generalizado mucho. Pienso que con solo una palabra que él dijera, porque hay gente mala en todo el mundo y es cierto que algunos vienen a hacer desastres a este país, lo entenderíamos mejor”, dijo a ESPN.

“Él no puede generalizar sus críticas hacia todos nosotros, los latinos, como malas personas, como gente que hacemos el mal, siendo eso una mentira”, abundó el junior, quien ha destacado durante las conferencias de prensa de la gira promocional que se encuentra muy motivado por esta nueva oportunidad que le da el boxeo para volver a brillar.

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez no quiso opinar por tratarse de temas políticos.