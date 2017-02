Lin-Manuel Miranda y Viggo Mortensen mandan recados a Trump en los Oscar

Ambos criticaron las acciones del presidente de Estados Unidos

Los actores Viggo Mortensen y Lin-Manuel Miranda criticaron, desde la alfombra roja de la 89 edición de los Oscar, las actuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La Casa Blanca solía tener durante muchos años un sitio web en español, uno de sus idiomas oficiales, y cuando Trump y su pandilla llegaron lo eliminaron“, afirmó a Efe Mortensen, candidato como mejor actor por “Captain Fantastic”, al ser preguntado por la diversidad en el séptimo arte y en la población estadounidense.

“No sé si dan cuenta de que hay más de 50 millones de ciudadanos en este país que no solo hablan ese idioma, sino que es su lengua principal. Es una vergüenza”, agregó.

Sobre su nominación al Oscar, un campo donde Casey Affleck (“Manchester by the Sea”) y Denzel Washington (“Fences”) parten como favoritos, indicó: “Estoy bien tranquilo. No soy ni de lejos favorito para ganar, pero vengo orgulloso como representante de este lindo cuento que es ‘Captain Fantastic'”.

Por su parte, Lin-Manuel Miranda, que lucía un lazo azul en apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), el grupo defensor de los derechos civiles más importante de EEUU, dijo a Efe que escogió formar parte de esa iniciativa por su “importante lucha en defensa de los ideales americanos, que están siendo atacados“.

Sobre la escasa presencia de talento latino en los Oscar este año, el artista señaló: “Siempre es mejor cuando las películas reflejan nuestra sociedad”.

“Somos un país muy diverso donde los latinos se convertirán en el 25 por ciento de la población en unos años, así que espero que Hollywood nos represente como debe. Tenemos grandes directores latinos y siempre estaremos dando guerra”, apuntó.

También lucieron ribetes azules Ruth Negga, candidata como mejor actriz por “Loving”, y la modelo Karlie Kloss, cuñada de Ivanka Trump, hija del presidente de EEUU.