Esquina migratoria: solicitud de residence retrasada, acusación por fraude

En octubre mandé la solicitud para renovar mi residencia, pero hasta ahora no he recibido nada. ¿Tengo algún riesgo en presentarme en las oficinas de migración? Yo quería solicitar la ciudadanía, ¿puedo hacerlo aunque esa tarjeta esta vencida?

Actualmente Inmigración está tardando hasta nueve meses para enviar una nueva tarjeta de residencia. Es importante entender que una persona no pierde su estatus de residente permanente de Estados Unidos por tener una tarjeta vencida. Personas que tienen antecedentes penales después de conseguir la residencia deben consultar con un abogado de inmigración antes de renovar la tarjeta o viajar fuera del país. Pero dejar vencer tu tarjeta no te pone en peligro con inmigración y puedes llamar o visitar una oficina del Servicio de Inmigración (“USCIS” por sus siglas en ingles) a preguntar sobre el estatus de tu trámite de renovación sin ningún peligro. Lo más probable es que te dirán que está pendiente todavía y en esa situación, no debes tener ningún problema en solicitar a ciudadanía. Consulta con un abogado de inmigración para determinar si cumples con todos los requisitos necesarios para hacerse ciudadano.

Soy residente permanente desde 1965, pero estoy acusado de un fraude actualmente pendiente. ¿Quisiera saber si esto me afectara en mi estatus migratorio?

Ciertos crímenes pueden exponer a una persona a la deportación, a pesar de ser residente permanente por años o décadas. Generalmente el fraude se considera como crimen de bajeza moral. Ese tipo de delito puede poner en peligro la residencia en ciertas situaciones. A veces un abogado puede negociar un acuerdo con el fiscal para declararse culpable a un cargo que no trae consecuencias migratorias. En otras situaciones, si el crimen expone al residente a un proceso de deportación, puede calificar para un perdón ante un juez de inmigración que le permite mantener su residencia.

Hay otra clase de crimen que la ley migratoria define como “felonía agravada”, la cual expone a un residente permanente a la deportación sin la posibilidad de mantener la residencia en la inmensa mayoría de casos. Un fraude de más de $10,000 dólares se considera como felonía agravada, así que es importante evitar ese tipo de condena.

Es imposible analizar tu situación con la información que provees. Pero es importante recibir asesoría sobre las consecuencias migratorias antes de tomar decisiones como declararse culpable o no al cargo penal que enfrentas. Si el abogado quien te defiende no puede brindar esa asesoría, consulta con un experto en esta área de derecho migratorio. Puede usar el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA): http://www.ailalawyer.com; (800)954-0254.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.