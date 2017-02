Liga entre Rusia y Trump sigue “bajo la lupa” de congresistas

Representantes quieren que el FBI informe lo que ha encontrado hasta el momento

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no ha logrado definir si hubo un contacto entre el gobierno ruso y el equipo de campaña del ahora presidente Donald Trump.

El demócrata Adam Schiff, miembro de ese Comité, indicó que hasta ahora no se ha podido determinar si hubo o no una relación, por lo que pedirán al FBI que informe al respecto, pues al tema no se le dará carpetazo.

“Necesitamos que el FBI comparta lo que está haciendo… que nos explique qué tiene, que está haciendo, qué concluyó”, indicó en conferencia de prensa.

Schiff aseguró que se está haciendo una investigación objetiva del tema e indicó que Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional ligado con el gobierno de Vladimir Putin, deberá testificar al respecto.

“Estoy seguro que Mike Flynn estaría dispuesto a testificar… necesitamos que lo haga”, expresó.

El representante del Distrito 28 de California indicó que las indagatorias están en una “etapa primaria”.

The Wall Street Journal publicó que en las filas de los representantes republicanos crece la presión para que indague a fondo el asunto.

Darrell Issa, representante del Distrito 49 en California, le dijo al diario que confiaba que el Fiscal General, Jeff Sessions, colocara a la persona indicada para indagar con seriedad y de manera independiente.

“Espero que el fiscal general encuentre a un abogado de carrera estadounidense, que lo nombre para dirigir la indagatoria y para hacer ese trabajo de manera independiente”, dijo.

Issa reconoció que ha habido un fuerte discusión sobre el tema en el Congreso, pero consideró que las indagatorias deben ir a fondo, en concordancia con lo dicho por Schiff.

Este diario publicó que el Buró Federal de Investigaciones tiene abiertas tres investigaciones separadas sobre el caso.

Las indagatorias se realizan desde las oficinas San Francisco, Pittsburgh y Washington DC.

Hasta ahora, Flynn ha sido el único exfuncionario de la Casa Blanca, quien también estuvo en la campaña del presidente Trump, en ser ligado directamente al caso, motivo por el cual renunció.