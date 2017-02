¿Qué hacer en México en caso de deportación?

Estos son los pasos a seguir ¡toma nota!

MÉXICO – En México no existe un programa nacional integral que atienda en un sólo lugar a los deportados, pero existen alternativas del gobierno y la iniciativa privada para amortiguar los primeros problemas del retorno. Aquí te damos sugerencias de los pasos a seguir.

1. Solicita tu constancia de repatriado.

Sólo hay dos vías de reingreso a México: vía terrestre o por avión. En ambos casos el Instituto Nacional de Migración (INM) está obligado a entregarte una “constancia de repatriado” a través del programa Somos Mexicanos (atención telefónica 5553872400 Ext.18612)

No la rompas, no la pierdas o traspapeles. “Muchas veces por la frustración o el coraje la tiran y después no pueden tener algunos beneficios que da el gobierno y que sólo se pueden hacer efectivos coneste documento”, advierte Guadalupe Chipole, del Centro de Atención al Migración (CAM), una organización civil que brinda apoyo a repatriados como parte de las estrategias de la Organización Internacional para las Migraciones.

2. Obtén tu CURP

La Clave Única de Registro de Población es un documento clave para iniciar cualquier trámite en el país, desde una cuenta bancaria a la credenciaL para votar con fotografía.

Este documento lo entregan los oficiales del INM al momento de la entrada a México, junto con la constancia de repatriado y otro papel clave para cualquier deportado: a afiliación al Seguro Popular.

3. Acude a tu clínica más cercana

La afiliación al Seguro Popular te da derechos a recibir asistencia pública en cualquiera de las clínicas afiliadas a las secretarías de salud de los estados, una necesidad que se vuelve prioridad en caso de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, pero también para apoyo psicológico.

“El proceso de deportación es estresante y por eso es muy importante que se atiendan por depresión, ansiedad, etcétera”, advierte Marco Antonio Castillo , director de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam), una de las organizaciones de la sociedad civil que también da apoyo legal y atención general en el país, sugiere también llamar a la Red Naciona de Consejos Ciudadanos de Seguridad a través del número *5333 para ayuda emocional.

4. Busca oficinas de apoyo

En el paquete que entrega el INM a todo deportado se incluye información de las oficinas de atención al migrante en cada uno de los estados, misma que también puedes encontrar en internet tecleando en los buscadores (Google, Safari) palabras claves como el nombre del estado y “atención” al “migrante”.

En cada entidad federativa existe una dependencia en las que sólo varía el nombre de oficina, instituto o secretaria.

Desde la sociedad civil también existen organizaciones que apoyan especificamente a deportados como CAM (www.caammigrantes.org) y APOFAM (www.casadelosamigos.org).

5. Cuida tu seguridad

En caso de llegar vía aérea, la Ciudad de México cuenta con una red de albergues sobre los que puedes preguntar a los representantes del OIM que se encuentran de apoyo a los oficiales del INM. Vía terrestre, las ciudades fronterizas cuentan con albergues de la sociedad civil. Castillo recomienda para casos extremos pernoctar en sitios iluminados como terminales de autobuses mientras encuentras a las instancias adecuadas.