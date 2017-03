Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 11 de marzo

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, Así Soñamos México’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San José hasta el 19 de marzo. Boletos y más en: www.cirquedusoleil.com

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland. www.museumca.org/exhibit/bees

Aladdin

La Asociación de Teatro Infantil de San Francisco invita a disfrutar de su obra ‘Aladdin and His Wonderful Magical Lamp’. Esta adaptación de ‘Aladino y su lámpara maravillosa’ cuenta la historia de un muchacho pobre que con la ayuda de tres genios, un dragón, un mono y su familia se la ingenia para engañar a un malvado y poderoso mago y ganar la mano de la princesa en matrimonio. La obra está llena de personajes divertidos, animales y música que divertirá a toda la familia. El show será el 11 de marzo en el Palace of Fine Arts, 3301 Lyon St. Boletos y horarios en: www.ctasf.org

San Patricio

El desfile y festival anual más verde y uno de los más grandes de San Francisco llega a este mes de marzo, a festejar el día de San Patricio. Se celebrará con música en vivo, baile, bebidas y comida tradicional irlandesa. Todo empieza con una misa en le iglesia de San Patricio (756 Mission St.) a las 9 am y a las 11:30 am sigue el desfile y festival empezando sobre la calle Market y 2ª, siguiedo a Civic Center. Para más información visite: uissf.org

Banda MS

No muy lejos del Área de la Bahía, a Stockton, llega la Banda MS. Alista las botas y la tejana y disfruta de una noche de baile y música. La agrupación se presentará el sábado 11 de marzo, a las 8 pm, en el Stockton Arena. www.ticketmaster.com

Mexica

Celebra el Año Nuevo Mexica en la ciudad de San José. Este es un evento familiar multicultural con entretenimiento en vivo, danzas, artes, artesanías, comida y más. Comenzará con una ceremonia con la salida del sol. El evento de dos días será el 11 de marzo de 6 am a 5:30 pm y el el 12 de marzo de 9 am a 5 pm. www.facebook.com/CalpulliTonalehqueh

Miércoles 15 de marzo

Julieta Venegas

La cantautora mexicana de pop-rock en español, Julieta Venegas, llega a la ciudad de Santa Cruz en su gira ‘Algo Sucede’. Venegas se presentará el miércoles 15 de marzo, 7 pm, en el club The Catalyst, localizado en el 1011 Pacific Ave. www.julietavenegas.net

Jueves 16 de marzo

Mission Mercado

El popular mercado local y al aire libre de la ciudad de San Francisco, Mission Mercado, regresa esta nueva temporada con su nuevo espacio público. La gran apertura y celebración será el jueves 16 de marzo, 3:45 pm a 8 pm, sobre las calles Barlett y 22. www.missioncommunitymarket.org

Festival de Salsa SF

El 9º aniversario del Festival de Salsa de San Francisco se celebrará en tres días llenos presentaciones de baile y actuaciones de clase mundial, baile, competencia y talleres con instructores de salsa. Del 16 al 19 de marzo en el San Francisco Airport Marriot Watefront, en la ciudad de Burlingame. Más en www.sfsalsafestival.com

Sábado 18 de marzo

Gerardo Ortiz

En la ciudad de San José se presentará una alineación musical de primera, empezando con Gerardo Ortiz, La Séptima Banda, Regulo Caro y Kevin Ortiz. El concierto será el sábado 18 de marzo a las 7 pm, en el McEnery Convention Center, 150 West San Carlos St. www.sanjose.org/events

Festival de Cerveza

Llega otro año del evento San Francisco Bay Area Brew Fest! Es un festival con docenas de cervecerías locales e internacionales, las mejores trocas de comida de San Francisco, música de DJs, Photo Booths y mucho más. La entrada incluye cerveza ilimitada. Para mayores de 21 años, el sábado 18 de marzo, 12pm a 4pm y 5pm a 8pm, en el Fort Mason de San Francisco. www.bayareabrewfestival.com y www.drinkeatplay.com

Martes 21 de marzo

Homenaje a Alex Nieto

La comunidad de La Misión se reúne para producir el concierto ‘Amor por Alex Nieto’ en memoria del chico que falleció por disparos de policía en 201, en San Francisco. El concierto recaudará fondos para un monumento en su nombre en el parque de Bernal Heights. Se presentarán poetas, cantantes y músicos locales, y se estacionarán carros Lowriders en una exhibición afuera del teatro. El martes 21 de marzo a las 7:30 pm en el Teatro Brava, 2781 24th St. www.brava.org

Domingo 2 de abril

Franco De Vita

El cantante, autor y ganador del Latin Grammy Franco De Vita llega a la ciudad de San José en su gira ‘Libre Tour 2017’. De Vita se presentará el 2 de abril, a las 8 pm, en el City National Civic localizado en el 135 San Carlos St. www.francodevita.com

Domingo 14 de mayo

Comedia en la Bahía

Adrián Uribe y Omar Chaparro, los famosos comediantes mexicanos, regresan al Área de la Bahía con su divertido espectáculo ‘Imparables, El Show’, esta vez a la ciudad de San Francisco. Es una función llena de risas imparables. Se presentarán el domingo 14 de mayo a las 8 pm en The Masonic, en el 1111 California St. www.sfmasonic.com