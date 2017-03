Lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Lunes 10 de abril

¡Comienza el béisbol gigante en San Francisco!

Pues el año pasado los aficionados estaban emocionados porque San Francisco habíaa ganado tres campeonatos en los años pares desde 2010, así que 2016 pues a lo mejor era el cuarto de la década. Pero los Cachorros de Chicago acabaron con esas esperanzas en la serie divisional de la Nacional. Sin embargo, este equipo de San Francisco cuenta con jugadores como Buster Posey, Brandon Crawford y Joe Panik, quienes ganaron el guante dorado en 2016, otorgado a los mejores jugadores en su posición en la temporada. Así, estos Gigantes están más vivos que nunca. Acude a la inauguración de la temporada 2017 en AT&T Park este próximo lunes 10 de abril, a la 1:35 pm. Los primeros 40 mil aficionados se llevarán de regalo el calendario de la temporada. Tres juegos vs los Diamondbacks: lunes 10 de abril a la 1:35 pm; martes 11 y miércoles 12 a las 7:15 pm. Luego cuatro juegos en fila contra los Rockies de Colorado: jueves 13 y viernes 14 a las 7:15 pm; sábado 15 y domingo 16 a la 1:05 pm. Fuegos artificiales el viernes, muñequito de Johnny Cueto el sábado (primeros 40 mil) y mochila de Brandon Crawford el domingo (primeros 5 mil). Esta temporada, Erwin Higueros, Tito Fuentes y Marvin Benard estarán narrando todos los juegos en radio por el 93.7 de FM, Radio Lazer, nueva casa de los Gigantes. Boletos en taquilla o en sfgiants.com

Sábado 22 de abril

Lucha libre americana con la “Guerra de Gimnasios” y la All Pro Wrestling

La compañía All Pro Wrestling celebra funciones a beneficio de diversas causas escolares y humanitarias. Esta vez de lo que se trata es de recolectar fondos para el programa del ballet folclórico de la escuela James Logan High, en Union City. Para esta noche de llaves y lances están programados el ex WWE Chris “The Master Piece” Masters (cuando veas su cuerpo de físico culturista entenderás porque le apodaban la obra maestra), Will Cuevas, J. R. Kratos “el dios de la guerra”, la guapísima pero peligrosa Shotzi Blackheart, Holidead, Matt Carlos, Jeckles the Jester y varios rudos más. Compra tus boletos en eventbrite.com o en las taquillas de la escuela, en la James Logan High (1800 H ST., Union City, CA 94587). Disfruta del deporte del pancracio ayudando a los programas escolares y culturales de los chamacos. Más detalles en Eventbrite y allprowrestling.com

Sábado 29 de abril

Deltas de SF vs Cosmos de NY

La actual encarnación de este legendario equipo de futbol vendrá a San Francisco a una buena batalla deportiva en el campo. El Cosmos, equipo neoyorkino restablecido en 2010 pero con mucho más años de historia, ha ganado los dos torneos de apertura y clausura de 2016, además del reconocimiento al mejor equipo de la temporada y el Soccer Bowl de 2015 y 2016. Filosos, filosos estos cuates de la gran manzana. Los Deltas, por su parte, son los benjamines de la North American Soccer League, una de las mejores ligas de futbol a nivel nacional, a la par de la MLS. Así que si salen gallos, los de San Francisco darán una buena exhibición de balompié norteamericano. “Ora” que si se dejan apantallar por el Cosmos, pues presenciaremos una carnicería de goles. ¿Cuál será, pues? Sábado 29 de abril, 7 pm, en el Kezar Stadium, en San Francisco. Más información en sfdeltas.com