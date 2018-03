Celine Dion tiene problemas en cuerdas vocales

Suspendió sus conciertos en Las Vegas por al menos 6 semanas.

Los Ángeles (EFE).- La cantante canadiense Celine Dion suspenderá sus conciertos en Las Vegas (EE.UU.) durante al menos seis semanas por problemas en una de sus cuerdas vocales.

La artista de 43 años comunicó sus problemas físicos a través de su página web el pasado martes, noticia que ha trascendido hoy en los medios estadounidenses.

“Traté de cantar en mi prueba de sonido la semana pasada y no tenía control sobre mi voz de ninguna manera. Pensamos que después de unos pocos días de descanso mejoraría pero no fue así. Imagino que es peor de lo que pensaba”, explicó Dion, quien decidió viajar a Los Ángeles para ponerse en manos de un especialista.

La intérprete de “My Heart Will Go On” confió su rehabilitación al doctor Gerarld Berke, del centro médico UCLA y considerado un referente en el campo de la laringología.

“Soy afortunada por poder visitar al profesor Berke. Ha identificado qué era la causa de los problemas que tenía y me aseguró que con el tiempo de reposo que me prescribió estaría de vuelta al 100 por ciento”, confesó Dion que estará de baja entre 6 y 8 semanas.

La cantante fue diagnosticada con “debilidad en su cuerda vocal derecha derivada de una enfermedad vírica” y tuvo que cancelar la actuación que tenía prevista para el 18 de marzo.

“Obviamente esto es lo peor para un cantante, no ser capaz de hacer sus espectáculos. Me siento peor sabiendo que estoy defraudando a mis seguidores. Lo siento mucho, espero que me perdonen”, dijo disculpándose.

Dion regresó a Las Vegas en 2011 con un nuevo espectáculo permanente tras una primera estancia entre 2003 y 2007.

La canadiense firmó un contrato de tres años para actuar en el auditorio Colosseum del hotel y casino Caesars Palace de Las Vegas, en Nevada, si bien aspira a extender su estancia unos años más, según comentó a Efe en una entrevista realizada en enero.

Está previsto que Dion retome sus conciertos de cara al verano con actuaciones entre el 9 de junio y el 19 de agosto.