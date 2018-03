Obama tilda de “pequeña distracción” caso de las prostitutas

El presidente minimiza el escándalo del Servicio Secreto

Chape Hill, Carolina del Norte, EE.UU.- El presidente Barack Obama dijo hoy que el escándalo de prostitución del Servicio Secreto fue “una pequeña distracción”, pero que los empleados en el centro de la investigación no representan a la agencia encargada de protegerlo a él y a su familia.

Obama dijo en una entrevista en el programa “Late Night with Jimmy Fallon” de la NBC que “el 99.9%” del tiempo los miembros del Servicio Secreto hacen un gran trabajo y arriesgan sus vidas.

“Un par de tontos no deberían restar valor a lo que hacen. Lo que estos tipos estaban pensando, no lo sé. Por eso no están más allí”, dijo Obama.

“Estos tipos son increíbles. Ellos me protegen. Protegen a Michelle. Ellos protegen a las niñas. Ellos protegen a nuestros funcionarios en todo el mundo”, dijo el Presidente.

Una decena de miembros del Servicio Secreto y otros 12 militares que adelantaban los preparativos para la visita de Obama a Cartagena, Colombia, para asistir a la Cumbre de las Américas son investigados por involucrarse con prostitutas.

Seis agentes del Servicio Secreto han sido despedidos por el incidente y el Departamento de Defensa ha suspendido las autorizaciones de seguridad de los militares investigados.

Hasta 20 prostitutas estuvieron involucradas con el grupo y ninguna era menor de edad, dijeron funcionarios.

El incidente salió a la luz pública cuando una de las prostitutas discutió con un agente del Servicio Secreto sobre su pago en un pasillo del Hotel Caribe. La Policía local intervino en nombre de la prostituta. La prostitución es legal en Cartagena, pero viola los códigos de conducta del personal de Estados Unidos que estaba trabajando allí.