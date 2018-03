Henry Cavill tiene a Superman en sus genes

La estrella de 'Man of Steel' relata el camino hasta convertirse en súper héroe.

Lo tenía difícil. Seguir las pisadas de Christopher Reeve (¿o habría que decir el vuelo?), quien encarnó de forma tan convincente a Superman y a Clark Kent, representaba un desafío considerable para Henry Cavill.

Pero este joven actor nacido hace justo 30 años en las islas Anglonormandas (Gran Bretaña) y que debutó hace una docena de años —desde entonces ha sido visto en filmes y series como The Count of Monte Cristo (2002), Midsomer Murders (2003), Tristan + Isolde (2006), Stardust (2007), Whatever Works (2009), The Tudors (2007-10) e Immortals (2011)— se pone en la piel del Hombre de Acero y da la impresión de que le queda a la medida.

En Man of Steel, Cavill da vida a un Clark Kent angustiado por sus súper poderes, una relación paternal doble (entre su padre biológico y el adoptivo) y un mundo que no parece saber qué hacer con él.

En entrevista telefónica, Cavill —quien en estos momentos mantiene una relación sentimental con la actriz y luchadora profesional Gina Carano, vista en filmes como Haywire y Fast & Furious 6— repasó los pormenores de su trabajo en Man of Steel, que se estrena en la medianoche del viernes.

Todo en ‘Man of Steel’ está enmarcado desde una perspectiva extremadamente visual.

Sí, [el director Zack Snyder] es un cineasta muy visual. Cuando leí el guión me comentó que quería crear este mundo increíble asentado en la realidad. Zack añadió el toque fantástico maravilloso [a ese mundo] que también es realista.

Eso es lo que diferencia Superman de Batman, ¿no crees?

Sí, y eso es lo maravilloso de él. Superman tiene esa oportunidad.

Hablabas de leer el guión. ¿Es esta tu idea de quién es Superman?

Sí. Mi impresión de quién era y quién es [está allí], con toques maravillosamente complejos.

¿Y quién es Superman para ti?

Mi padre, mi madre y mis cuatro hermanos. Ellos son “supermen” y “superwoman”. Sin ellos mi mundo se desplomaría.

¿Y en el mundo ficticio donde vive el personaje?

Él representa la esperanza. Es lo mismo con cualquier personaje mitológico que el hombre ha creado a lo largo de la Historia. Es acerca de la esperanza y vencer los desafíos, y tener fortaleza frente a la adversidad. A todos nos gusta leer y ver esa historia.

Los momentos íntimos en ‘Man of Steel’ son muy emotivos y eficaces… Se echan en falta más…

Yo creo que son los necesarios. Como actor, sí me hubiera gustado mucho tener más escenas [con Kevin Costner y Diane Lane]. Pero hay que contar toda una historia, hay que mantener el ritmo.

Superman y el villano General Zod parecen las dos caras de la misma moneda. Los dos desean, en cierta forma, lo mismo.

No diría que el personaje de Michael Shannon es un villano. El General Zod tiene un objetivo y desea cumplirlo. Eso es lo más importante para él. Si alguien se cruza en su camino, se asegurará de que no vuelva a cruzarlo… eso sí. Pero no diría que es un tipo malo. Tiene un punto de vista específico que, sí, puede provocar una auténtica catástrofe en la humanidad.

Trabajaste en este film durante meses, más de un año. Al verlo acabado, ¿te sorprendió lo que viste en la pantalla?

Mucho, sí. La puesta en escena de Zack [Snyder] es muy inteligente y maravillosa. Es increíble verla. Uno puede formar parte del proceso, pero verlo en la gran pantalla es muy emotivo para mí.

¿Por qué crees que es tan difícil lanzar una franquicia dedicada a Superman?

Es la asociación con el personaje. Eso es lo que [el guionista] David S. Goyer, [el productor] Christopher Nolan y Zack [Snyder] han hecho tan bien en esta ocasión: el personaje, ahora, es más fácil o posible de asociarse [con el espectador]. Eso era lo que mantenía al personaje atrapado.

Christopher Reeve sigue siendo un referente en el cine de súper héroes. ¿Qué crees que es lo que él hizo tan bien como actor?

Una fortaleza poderosa al papel, sin arrogancia, con humildad. Es algo muy difícil de hacer con un personaje como ese. Fue increíble.

Son doce años en el mundo del cine y la televisión, y ahora ya tienes tu propia franquicia. ¿Es algo surreal o te parece que estás bajo control?

Oh, es muy surreal. Miro lo que me está pasando y es increíble. No creo que esto iba a ser posible. Pero es maravilloso. Y lo acojo con entusiasmo.