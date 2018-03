Varias escuelas de California cierran sus puertas por supuestas amenazas

Son varias escuelas del Sur de California que cerraron sus puertas por amenazas que han llegado por medio de correos electrónicos o por teléfono.

En Aliso Viejo, la escuela St. Mary & All Angels canceló clases hasta mañana debido a un mensaje amenazador en el cual se detallaba que atacarían las instalaciones.

Agentes del Departamento del Sheriff estarán patrullando la escuela, que imparte clases a unos 800 estudiantes.

La escuela primaria Allesandro de la comunidad de Silver Lake también cerró sus puertas por unas cuantas horas hoy después que las autoridades fueron notificadas de que dos hombres armados se encontraban en la escuela.

Según las autoridades, esta llamada se ha hecho ya tres veces en lo que va del año académico, y las tres veces se han reportado del mismo móvil.

#BREAKING: Elementary school in Silver Lake locked down after report of person with gun http://t.co/IaeMv3L047 pic.twitter.com/bhl1eAf6IR

— KTLA (@KTLA) September 9, 2014