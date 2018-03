Encuesta: Latinos votarán demócrata pese a falta de Reforma Migratoria

De acuerdo a una encuesta de America’s Voice publicada hoy, los hispanos seguirán apoyando al partido demócrata en los comicios del 4 de noviembre a pesar del retraso en una solución al tema migratorio.

La comunidad latina puede tener un rol fundamental en las elecciones para el senado en seis estados clave.

La agencia EFE amplía la nota:

El 34% de los votantes registrados entrevistados aseguraron que votarán por un candidato demócrata, mientras que un 25% dijo que “se inclina” por votar a ese partido, sumando así un 59% del electorado latino registrado.

Por su parte, sólo el 19% de los votantes hispanos registrados aseguró que votará por el Partido Republicano, mientras que un 6% dijo inclinarse por él, sumando un 25% de la intención de voto de la comunidad.

El director de Latino Decisions, Matt Barretto, explicó hoy con motivo de la publicación del estudio que los demócratas conservan así la ventaja “2 a 1” frente a los republicanos, pero advirtió que han perdido mucho apoyo global en cuanto a número de votos.

Mientras que en 2012 la razón fundamental entre los hispanos para acudir a las urnas era “apoyar a los demócratas”, en este último sondeo los votantes han respondido de manera abrumadora que lo harán “para respaldar a la comunidad latina”.

Esta situación se debe en gran medida al descontento provocado por la decisión del presidente Obama de posponer las medidas en materia migratoria por orden ejecutiva hasta después de las elecciones, por un posible impacto negativo de esa decisión en las candidaturas de algunos de sus compañeros de partido.

“Para los latinos, el tema es personal, simbólico e importante. La mayoría de los votantes latinos conoce a un inmigrante indocumentado”, dijo Frank Sharry, director de America’s Voice, durante la presentación de los datos.

Y es que basados en su comportamiento e interés en solucionar el sistema migratorio, el 58% de los latinos dicen ser ahora mucho menos propensos a votar a un candidato republicano que en 2012.

El 67% de los votantes latinos registrados aseguraron que la inmigración es el asunto más importante o uno de los más importantes que definirán la decisión de su voto en las elecciones de noviembre, mientras que el 24 % lo considera “poco importante” y el 10 % “no realmente”.

Asimismo, la encuesta apunta que teniendo en cuenta la intención de voto y los ciudadanos registrados para ejercer su derecho, los votantes latinos podrían inclinar la balanza en seis de los estados clave, que podrán definir si demócratas o republicanos se hacen con el control de la cámara alta, la gran pugna que está en juego.

Latino Decisions explica que en Colorado, Kansas, Alaska, Georgia, Carolina del Norte y Iowa, el porcentaje de latinos registrados es mayor que los márgenes que separan a los candidatos de ambos partidos por hacerse con un asiento en el Senado, por lo que el voto latino en esos territorios puede ser decisivo.

Lo mismo ocurre en las carreras a gobernador de doce estados: Arizona, Florida, Colorado, Connecticut, Illinois, Hawai, Rhode Island, Massachusetts, Kansas, Alaska, Georgia y Wisconsin.

El sondeo, que se llevó a cabo entre 600 votantes registrados latinos de todo el país en inglés y en español, quiso también tomar la temperatura del electorado hispano de cara a las elecciones presidenciales de 2016, donde su impacto es mucho mayor.

En este sentido, los republicanos son duramente golpeados, e incluso posibles candidatos vinculados a la comunidad, como el senador Marco Rubio o el exgobernador de Florida Jeb Bush no consiguen convencer suficientemente a los hispanos.

Según la encuesta, que tiene un 4% de margen de error, el 59% de los latinos registrados ve “improbable” que dé su voto a Rubio en 2016, por un 62% al menor de los Bush y un 73% al senador texano Ted Cruz, de los más radicales contra los derechos de los inmigrantes.

Según advirtió Sharry, los republicanos cuentan ahora con el respaldo del 20% de los latinos, pero para llegar a la Casa Blanca necesitarían como mínimo el 40.

Preguntados por un posible apoyo a la presumible candidatura presidencial de Hillary Clinton, el 49 % de los encuestados dijo que apoyaría a la exprimera dama, pero éste ha disminuido después de que la que también fuera secretaria de Estado manifestara una postura más dura sobre la deportación de los niños inmigrantes.

