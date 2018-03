Los Premios SAG tuvieron a su propia “Jennifer López” y a un actor llorón (fotos)

Una actriz latina se atrevió a lucir un tremendo y doble escote en la espalda y busto ganándose el apodo de "la Jennifer López" de la noche

LOS ÁNGELES.- De cine o televisión, el medio era lo de menos. Lo importante era celebrar el trabajo de los actores, por lo que desde la alfombra roja de los SAG Awards, todo fue camaradería.

El desfile arrancó a las 3 p.m., hora local, ayer con las llegadas de Sarah Hyland (“Modern Family”), Laverne Cox (“Orange is The New Black”), Christina Ricci (“The Lizzie Borden Chronicles”) y Finn Wittrock (“American Horror Story: Hotel”).

Lo que se preveía como un día nublado, al final terminó como una jornada soleada y calurosa. Afortunadamente, se distribuyeron 722 botellas de agua fría sólo para los arribos en la alfombra roja, cosa que agradecieron Diane Lane y Viola Davis.

Eva Longoria, quien llegó junto a su prometido, el empresario Pepe Bastón, inyectó el sabor latino y sensual gracias a su vestido Julien Macdonald con doble escote, por el que muchos la nombraron “la Jennifer Lopez” de estos SAG Awards.

Alrededor de 300 eufóricos y afortunados fans lograron sentarse en las gradas afuera del Shrine Exposition Center y fueron consentidos con autógrafos, selfies y hasta besos por parte de Brie Larson, Amy Poehler y Kunal Nayyar.

De entre los vestidos que fueron más piropeados por los canales de moda estuvieron el Michael Kors de Saoirse Ronan y el Armani de Sarah Paulson, quien llegó del brazo del actor chileno Pedro Pascal.

La emoción de ser reconocidos por sus colegas inundó a varios actores, como Bryan Cranston, quien soltó varias lágrimas en varias entrevistas por su nominación como Mejor Actor por la cinta “Trumbo”.

“Siempre me pongo sentimental en las ceremonias, pero ésta es muy especial para mí, porque sólo otro actor sabe perfectamente por lo que pasamos en una carrera, lo difícil que es llegar hasta aquí”, aseguró el protagonista de “Breaking Bad”.

El broche de oro del encarpetado, que duró dos horas, lo dieron las estrellas más esperadas: Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Mark Ruffalo, Sofía Vergara, Julianne Moore y Kevin Spacey, quienes saludaron de lejos a sus fans.