Encuesta: “The Rock” le ganaría a Donald Trump en las elecciones de 2020

El actor dijo a la revista GQ que la presidencia es una posibilidad

El presidente Donald Trump tendría un rival muy duro de roer para su reelección 2020: Dwayne “The Rock” Johnson.

Una encuesra de Public Policy reveló que el actor de The Fast and The Furious tendría 42% del electorado si se lanzara a la presidencia. Trump tendría 37%. La diferencia está en que 15% de personas que apoyaron a Trump en 2016 se iría a las filas de “The Rock”.

La encuesta fue hecha después que “The Rock” dijera en una entrevista con GQ Magazine que la presidencia en 2020 es una posibilidad.

La encuesta también reveló que “The “Rock” tiene una imagen favorable de 36% entre los electores mientras que 13% tiene una opinión negativa. Tanto demócratas como republicanos lo observan con buenos ojos.

Lo que no se sabe es si “The Rock” sería candidato de los demócratas. Allí toparía con gran competencia ya que otros miembros de ese partido vencería a Trump. La encuesta dice que el ex vicepresidente Joe Biden vencería a Trump 54%/40%, Bernie Sanders haría lo mismo con un 52%/39% y Elizabeth Warren lo vencería con un 49%/39%.