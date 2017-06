EN VIVO: Testimonio de James Comey en el Senado por “Rusiagate”

Sigue la transmisión desde el Senado

Sigue aquí la transmisión en vivo del testimonio de James Comey, exdirector del FBI, ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Se había dicho que el presidente Donald Trump bloquearía su declaración, pero al final no lo hizo y este jueves se revelará información de cómo el mandatario intentó detener las investigaciones contra Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional, por el “Rusiagate”.

Lo primero que ya ha dicho Comey:

“Trump me defamó a mí”.

“Trump mintió sobre mí y el FBI”.

“No tengo duda de que Rusia intervino en la elección”.

“La plática de Trump sobre Flynn fue extremadamente inquieante”

“Flynn fue un riesgo legal para la Casa Blanca”.

“No me corresponde a mí decir si Trump cometió obstrucción de la justicia”.

“Documenté cada una de las conversaciones, no sólo para defenderme a mí si no defender al FBI, como institución”.

“Sabía que tenía que documentar la reunión con Trump”

“No estoy seguro… pero el presidente podría haberme despedido por la investigación sobre Rusia”.

Repitió: “Rusia intervino en las elecciones”.

“Estuve congelado por la conversación… por cada palabra que decía… quería que escoger las palabras para responderle… quizá alguien pudo haber sido más fuerte que yo”

“Espero que haya grabaciones de la reunión con Trump”.

Dijo no saber por qué no le dijo al presidente que no podía preguntar sobre Flynn: “No sé por qué no lo hice… estaba sorprendido por las preguntas… en el momento no vino a mi mente, prefería cuidar mis palabras”.

Senador Marco Rubio preguntó: “¿Le dijo al presidente que no estaba bajo investigación?”. Comey respondió: “Sí, señor”.

“Compartí el memo sobre la reunión de Trump con un compañero”.