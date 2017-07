Carlos Espejel critica a directores de la serie de Paquita la del Barrio

Mira lo que reveló el actor sobre su participación en la serie

Carlos Espejel lamentó la falta de apoyo de los directores durante su participación en la serie Paquita la del Barrio: Las Verdades Bien Cantadas.

“No tuve mucho feedback, creo que fue de las cosas más difíciles, no te dejaban ver el trabajo final. El director decidió que no quería que los actores vieran lo que hacíamos… por lo que tú quieras, no sé cuál sea la razón.

“¡Vas manejando a ciegas! Déjame ver cómo se ve, cómo me veo, si se ve falso. Uno como actor lo que tiene que hacer es ensayar y aquí no habían muchos. Fue como muy complicado autodirigirte, resolverlo, correr los riesgos y hacerlo”, dijo Espejel.

En la serie basada en la vida de la cantante, el actor da vida a Manuel Eduardo Toscano, compositor de varios éxitos, como “Rata de Dos Patas” y “Me Saludas a la Tuya“.

El también comediante dijo que tuvo la desventaja de integrarse a la producción casi a la mitad de la realización por lo que sus posibilidades de ser dirigido se redujeron más.

“No hubo conmigo trabajo previo, fue: ‘Éntrale, hazlo y lo que suceda, ¡vamos a grabar!’ No hubo mucho tiempo de preparación o trabajo de mesa. Yo entendía que me estaba subiendo a un tren que ya estaba andando”, agregó.

En cuanto a la camaradería y profesionalismo de sus compañeros actores, encabezados por Andrea Ortega Lee, quien da vida a Paquita, no tiene queja.

La única referencia que Espejel tuvo para interpretar a su personaje fue lo que estaba escrito en los guiones, porque tenía poco conocimiento de su historia y hasta hace apenas unos días conoció a Toscano.

El intérprete de “Chiquidrácula” tuvo que meterse en la piel de un músico, imaginarse cómo siente un compositor al cantar y también lidiar con el hecho que Toscano perdió el brazo izquierdo cuando era niño.

“Si no tienes una mano empiezas a usar otros elementos para jugar con tus cosas. Eso era interesante, cómo ser un manco, cómo se pone una camisa. Aunque fue lo más divertido, imaginarse cómo le haría y hacerlo algo natural”, compartió el actor.

POR: Fidel Orantes