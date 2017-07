ICE detiene a matrimonio y deja a sus dos hijas desamparadas

Esperan la liberación de su madre, pues su padre ya ha sido deportado

Julio Alberto Morán y Ana del Carmen Escobar de origen salvadoreño fueron detenidos por miembros de ICE cuando se presentaron a un chequeo de rutina dejando a sus dos hijas abandonadas.

Para el matrimonio que llevaba indocumentado en el país desde 1996 todo cambió el pasado 13 de junio cuando acudieron a reportarse con los agentes Inmigración y ambos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Como se trataba de una visita rutinaria, la pareja nunca imaginó lo que podría ocurrir ni mucho menos que no podrían despedirse de sus dos hijas Daniela de 21 años, y Tania de 17 años. Hoy, ambas jóvenes se encuentran desamparadas y sin el sustento de sus padres en la vivienda que recientemente compraron, informó Mundo Hispánico.

“Nunca imaginé que mi mamá me iba a decir que no iba a poder llegar a la casa. Ni la dejaron llamarme… Solo le dejaron que me ‘texteara’. Y no he sabido de mi papá desde entonces”, contó Tania al portal de noticias con sede en Atlanta.

Quizás lo más preocupante es la custodia y el sustento de Tania, quien aún se considera, ante las leyes de EEUU como menor de edad, sumado al hecho que es ciudadana estadounidense.

“Es como si ella no existiera para el sistema… Cuando el matrimonio fue detenido, Tania me llamó. Fue entonces cuando empecé a buscar información para saber en dónde estaban sus padres detenidos, y me dio bastante trabajo”, explica Ashley Lewman, voluntaria en la organización comunitaria Los Niños Primero.

Lewman explicó que llamó a ICE y trató de obtener algún tipo de información sobre los padre de las jóvenes y básicamente le dijeron que la pareja estaba en proceso de deportación y que no importaba que dejaran a una menor de edad pues en septiembre ella alcanzaría sus 18 años, aseguró la voluntaria.

Todo empezó cuando la pareja entró al país en busca de asilo político en 1996. En ese entonces se les negó y desde ese día vivieron con una orden de deportación.

Sin embargo hace tres años aplicaron para un permiso temporal de trabajo con otro abogado que los asesoró mal, lo que llevó a que ICE los tuviera en observación y los llamara a realizar chequeos rutinarios hasta aquel del 13 de junio de este año cuando finalmente les quitó su libertad.

“Cuando se fueron a reportar, fueron detenidos. Ellos le dijeron que tenían una hija menor de edad, que depende de ellos, que es ciudadana norteamericana… Pero a Inmigración no le importó. Entonces fueron detenidos y llevados a la cárcel Irwing”, asegura Dustin Baxter, abogado actual de la mujer quien espera detener su deportación.

La suerte de Julio Alberto Morán no fue la misma ya que fue deportado a El Salvador en los últimos días.