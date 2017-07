Mira qué dijo Maribel Guardia de Jenni Rivera

La costarricense ha incursionado recientemente en el género de banda

Maribel Guardia asegura que, aunque incursiona en el género de banda, no pretende quitarle el lugar a nadie, mucho menos acaparar el espacio que dejó Jenni Rivera tras su muerte.

“Ese lugar de la ‘Diva de la Banda’ nadie lo va a ocupar, Jenni era única, porque no solamente era una cantante, era su personalidad, la conexión con el público, su vida que era tan dura, ella era grande en muchos niveles. No creo que nadie ocupe el lugar de Jenni“, afirmó en entrevista para Reforma.

Recalcó que no ve a sus demás compañeras, como Ninel Conde, Lucero, Aura Cristina Geithner, entre otras (quienes también cantan banda), como competencia dado que cada una tiene un perfil muy específico.

“Todas tenemos nuestro trabajo, una puede trabajar un sábado, otra un viernes, otra el siguiente fin de semana. Yo ya tengo muchos años en el género y tengo un lugar en las presentaciones, donde gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo“, expresó.

Es por ello que, sin temor a las críticas, la ex de Joan Sebastian lanzó su sencillo “Besos Callejeros”, tema con el que inicia la promoción de su nuevo material discográfico.

“Las críticas para mí son como una mancha más al tigre, el público ha sido muy bueno y lindo conmigo. Obviamente, siempre que nos paramos en un escenario es para que nos critiquen, lo digo por experiencia propia”.

A pesar de haber perdido su exclusividad en Televisa, la también actriz compartió que los cambios se dan por alguna razón, pero a ella le enorgullece seguir vigente dentro de la industria musical.

“El tema de las exclusividades no me preocupa, porque gracias a los jaripeos, rodeos, palenques, durante tantos años, me he ayudado.

“Le doy gracias a Dios todo lo que me ha dado el público en mi carrera como cantante, de eso nunca me ha faltado trabajo, siempre he trabajado, durante años”, dijo.

POR: Froylan Escobar